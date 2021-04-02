Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|827,00
|751,90
|9,99
|İpek Doğal Enerji
|12,97
|12,16
|6,66
|Alkim Kimya
|18,59
|17,56
|5,87
|Migros Ticaret
|38,28
|36,24
|5,63
|İş Y. Men. Değ.
|17,05
|16,23
|5,05
|Verusa Holding
|61,45
|58,50
|5,04
|Fenerbahçe Futbol
|34,34
|32,84
|4,57
|Koza Madencilik
|15,00
|14,36
|4,46
|Konya Çimento
|1.157,00
|1.108,00
|4,42
|Net Holding
|4,49
|4,30
|4,42
|Karsan Otomotiv
|4,16
|4,01
|3,74
|Şok Marketler Ticaret
|12,58
|12,14
|3,62
|Gözde Girişim
|7,75
|7,48
|3,61
|Koza Altın
|125,10
|120,80
|3,56
|Enerjisa Enerji
|12,25
|11,83
|3,55
|Kerevitaş Gıda
|5,86
|5,67
|3,35
|Torunlar GMYO
|3,34
|3,24
|3,09
|Brisa
|28,72
|27,94
|2,79
|Sabancı Holding
|9,24
|8,99
|2,78
|Deva Holding
|32,14
|31,30
|2,68
Kaynak: AA
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