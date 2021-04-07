Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,68 4,36 7,34 Halk GMYO 3,45 3,34 3,14 Emlak Konut GMYO 1,97 1,92 2,60 İndeks Bilgisayar 32,32 31,52 2,54 Oyak Çimento 7,32 7,15 2,38 Tekfen Holding 15,68 15,34 2,22 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,41 1,38 2,17 Şok Marketler Ticaret 12,70 12,43 2,17 Fenerbahçe Futbol 38,90 38,22 1,78 Ege Gübre 220,50 216,80 1,71 Otokar 374,00 368,30 1,55 Jantsa Jant Sanayi 901,40 888,60 1,44 Ereğli Demir Çelik 15,63 15,41 1,43 İş Bankası (C) 4,98 4,91 1,43 Çemtaş 16,25 16,03 1,37 Halkbank 4,47 4,41 1,36 Kerevitaş Gıda 5,73 5,66 1,24 Aksa Enerji 12,51 12,38 1,05 İş GMYO 1,97 1,95 1,03 Arçelik 33,94 33,62 0,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi

Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı

'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz

İhmal sonucu ölen Simay'ın babasından talep var: Tunç Soyer'in benimle görüşmesini istiyorum

Oğlunu öldüren baba suçunu itiraf etti, eşi kocasına vahşeti konduramadı

Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar

Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti

Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız