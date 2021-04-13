Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 786,50 746,10 5,41 Ereğli Demir Çelik 17,09 16,40 4,21 Otokar 357,40 343,60 4,02 Türk Traktör 205,50 199,00 3,27 Ülker Bisküvi 21,92 21,24 3,20 Ford Otosan 188,30 184,00 2,34 Fenerbahçe Futbol 31,94 31,30 2,04 Enerjisa Enerji 10,65 10,47 1,72 Coca Cola İçecek 72,25 71,05 1,69 Petkim 6,12 6,02 1,66 Karsan Otomotiv 3,74 3,68 1,63 Mavi Giyim 42,38 41,72 1,58 Alarko Holding 10,36 10,22 1,37 Anadolu Efes 21,60 21,32 1,31 Akbank 4,76 4,70 1,28 Garanti Bankası 6,70 6,62 1,21 Hektaş 28,66 28,32 1,20 Oyak Çimento 7,02 6,94 1,15 İş Bankası (C) 4,84 4,79 1,04 İpek Doğal Enerji 12,03 11,91 1,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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