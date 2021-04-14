Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|SASA Polyester
|46,54
|42,32
|9,97
|Torunlar GMYO
|3,50
|3,19
|9,72
|İş GMYO
|1,96
|1,79
|9,50
|Kartonsan
|63,75
|59,65
|6,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,46
|22,08
|6,25
|Çemaş Döküm
|1,21
|1,14
|6,14
|Esenboğa Elektrik
|36,30
|34,20
|6,14
|Bera Holding
|28,60
|26,98
|6,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|1,03
|5,83
|Polisan Holding
|3,12
|2,96
|5,41
|Zorlu Enerji
|2,15
|2,04
|5,39
|İş Finansal Kiralama
|3,16
|3,00
|5,33
|Çimsa
|21,00
|19,94
|5,32
|Halk GMYO
|3,29
|3,13
|5,11
|Gözde Girişim
|7,16
|6,82
|4,99
|Bagfaş
|22,00
|20,98
|4,86
|Doğan Holding
|3,25
|3,10
|4,84
|Konya Çimento
|1.014,00
|970,20
|4,51
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|1,79
|4,47
|Ege Gübre
|230,10
|220,30
|4,45
Kaynak: AA
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