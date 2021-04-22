Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 33,68 35,20 -4,32 Bera Holding 24,40 25,46 -4,16 Torunlar GMYO 3,47 3,59 -3,34 Aksa Enerji 11,11 11,40 -2,54 Net Holding 5,03 5,15 -2,33 Aksa 14,36 14,70 -2,31 Çemtaş 14,93 15,20 -1,78 MLP Sağlık 22,02 22,40 -1,70 Petkim 6,29 6,38 -1,41 Jantsa Jant Sanayi 720,00 729,00 -1,23 İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -0,99 Konya Çimento 845,50 852,70 -0,84 TAV Havalimanları 18,02 18,15 -0,72 Doğan Holding 2,91 2,93 -0,68 Emlak Konut GMYO 1,80 1,81 -0,55 Türk Telekom 6,15 6,17 -0,32 Alarko Holding 9,71 9,73 -0,21 Akbank 4,87 4,88 -0,20 Sasa Polyester 44,52 44,60 -0,18 Tofaş Oto Fabrikası 28,62 28,66 -0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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