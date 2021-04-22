Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|33,68
|35,20
|-4,32
|Bera Holding
|24,40
|25,46
|-4,16
|Torunlar GMYO
|3,47
|3,59
|-3,34
|Aksa Enerji
|11,11
|11,40
|-2,54
|Net Holding
|5,03
|5,15
|-2,33
|Aksa
|14,36
|14,70
|-2,31
|Çemtaş
|14,93
|15,20
|-1,78
|MLP Sağlık
|22,02
|22,40
|-1,70
|Petkim
|6,29
|6,38
|-1,41
|Jantsa Jant Sanayi
|720,00
|729,00
|-1,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-0,99
|Konya Çimento
|845,50
|852,70
|-0,84
|TAV Havalimanları
|18,02
|18,15
|-0,72
|Doğan Holding
|2,91
|2,93
|-0,68
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|1,81
|-0,55
|Türk Telekom
|6,15
|6,17
|-0,32
|Alarko Holding
|9,71
|9,73
|-0,21
|Akbank
|4,87
|4,88
|-0,20
|Sasa Polyester
|44,52
|44,60
|-0,18
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,62
|28,66
|-0,14
Kaynak: AA
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