Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 3,24 3,00 8,00 Borusan Mannesmann 22,80 21,28 7,14 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,73 10,02 7,09 Çemaş Döküm 1,11 1,04 6,73 Odaş Elektrik 2,60 2,45 6,12 İpek Doğal Enerji 11,91 11,23 6,06 Netaş Telekomünikasyon 22,62 21,42 5,60 Doğuş Otomotiv 27,00 25,60 5,47 Esenboğa Elektrik 29,40 27,96 5,15 Otokar 322,90 307,20 5,11 Selçuk Ecza Deposu 9,75 9,36 4,17 Kordsa Teknik Tekstil 21,30 20,48 4,00 Koza Madencilik 13,50 13,00 3,85 İndeks Bilgisayar 7,06 6,80 3,82 Pegasus 63,10 60,80 3,78 Gübre Fabrikaları 62,00 59,75 3,77 GSD Holding 1,68 1,62 3,70 Bursa Çimento 3,48 3,36 3,57 Vestel 30,26 29,26 3,42 Karsan Otomotiv 3,35 3,24 3,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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