Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 56,00 50,95 9,91 Pegasus 79,80 73,55 8,50 TAV Havalimanları 23,20 21,52 7,81 Akiş GMYO 2,00 1,86 7,53 Polisan Holding 3,19 2,98 7,05 Konya Çimento 955,00 894,00 6,82 İhlas Holding 0,63 0,59 6,78 İndeks Bilgisayar 7,64 7,17 6,56 Hektaş 8,72 8,20 6,34 Türk Hava Yolları 12,92 12,23 5,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,22 6,85 5,40 Çemaş Döküm 1,22 1,16 5,17 Good-Year 7,89 7,53 4,78 Kordsa Teknik Tekstil 23,34 22,34 4,48 İş Yatırım Menkul Değerler 16,00 15,36 4,17 Anadolu Efes 24,26 23,32 4,03 İhlas Gayrimenkul 1,04 1,00 4,00 Oyak Çimento 7,15 6,88 3,92 Çimsa 22,86 22,00 3,91 Bursa Çimento 3,74 3,60 3,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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