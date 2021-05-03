Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|56,00
|50,95
|9,91
|Pegasus
|79,80
|73,55
|8,50
|TAV Havalimanları
|23,20
|21,52
|7,81
|Akiş GMYO
|2,00
|1,86
|7,53
|Polisan Holding
|3,19
|2,98
|7,05
|Konya Çimento
|955,00
|894,00
|6,82
|İhlas Holding
|0,63
|0,59
|6,78
|İndeks Bilgisayar
|7,64
|7,17
|6,56
|Hektaş
|8,72
|8,20
|6,34
|Türk Hava Yolları
|12,92
|12,23
|5,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,22
|6,85
|5,40
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,16
|5,17
|Good-Year
|7,89
|7,53
|4,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,34
|22,34
|4,48
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,00
|15,36
|4,17
|Anadolu Efes
|24,26
|23,32
|4,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|1,00
|4,00
|Oyak Çimento
|7,15
|6,88
|3,92
|Çimsa
|22,86
|22,00
|3,91
|Bursa Çimento
|3,74
|3,60
|3,89
Kaynak: AA
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