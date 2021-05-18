Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|79,90
|72,65
|9,98
|Fenerbahçe Futbol
|28,44
|25,86
|9,98
|Koza Madencilik
|16,96
|16,10
|5,34
|Vestel
|31,58
|30,08
|4,99
|Bagfaş
|26,22
|24,98
|4,96
|MLP Sağlık
|24,58
|23,72
|3,63
|Türk Telekom
|7,03
|6,79
|3,53
|Aksa Enerji
|13,62
|13,23
|2,95
|Şişe Cam
|8,06
|7,83
|2,94
|Ford Otosan
|179,60
|174,50
|2,92
|Konya Çimento
|965,10
|938,60
|2,82
|Yataş
|17,90
|17,45
|2,58
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,58
|17,15
|2,51
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|6,53
|2,45
|Doğan Holding
|3,11
|3,04
|2,30
|Karsan Otomotiv
|4,67
|4,57
|2,19
|İpek Doğal Enerji
|14,46
|14,16
|2,12
|Kardemir (D)
|8,33
|8,16
|2,08
|Koza Altın
|131,00
|128,50
|1,95
|İndeks Bilgisayar
|7,18
|7,06
|1,70
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi