Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 79,90 72,65 9,98 Fenerbahçe Futbol 28,44 25,86 9,98 Koza Madencilik 16,96 16,10 5,34 Vestel 31,58 30,08 4,99 Bagfaş 26,22 24,98 4,96 MLP Sağlık 24,58 23,72 3,63 Türk Telekom 7,03 6,79 3,53 Aksa Enerji 13,62 13,23 2,95 Şişe Cam 8,06 7,83 2,94 Ford Otosan 179,60 174,50 2,92 Konya Çimento 965,10 938,60 2,82 Yataş 17,90 17,45 2,58 İş Yatırım Menkul Değerler 17,58 17,15 2,51 Eczacıbaşı İlaç 6,69 6,53 2,45 Doğan Holding 3,11 3,04 2,30 Karsan Otomotiv 4,67 4,57 2,19 İpek Doğal Enerji 14,46 14,16 2,12 Kardemir (D) 8,33 8,16 2,08 Koza Altın 131,00 128,50 1,95 İndeks Bilgisayar 7,18 7,06 1,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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