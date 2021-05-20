Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|31,28
|28,44
|9,99
|Jantsa Jant Sanayi
|87,85
|79,90
|9,95
|Enerjisa Enerji
|11,12
|10,61
|4,81
|Parsan
|32,06
|31,14
|2,95
|İndeks Bilgisayar
|7,37
|7,18
|2,65
|Alarko GMYO
|24,80
|24,20
|2,48
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,38
|1,35
|2,22
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,96
|17,58
|2,16
|Koza Madencilik
|17,29
|16,96
|1,95
|Coca Cola İçecek
|83,95
|82,35
|1,94
|Akbank
|5,30
|5,20
|1,92
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,19
|2,15
|1,86
|Garanti Bankası
|8,23
|8,08
|1,86
|Albaraka Türk
|1,65
|1,62
|1,85
|Aksa
|16,20
|15,92
|1,76
|Borusan Mannesmann
|28,10
|27,62
|1,74
|Türk Hava Yolları
|13,58
|13,35
|1,72
|Çimsa
|23,70
|23,30
|1,72
|Polisan Holding
|3,11
|3,06
|1,63
|Anadolu Efes
|25,58
|25,18
|1,59
Kaynak: AA
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