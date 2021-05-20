Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 31,28 28,44 9,99 Jantsa Jant Sanayi 87,85 79,90 9,95 Enerjisa Enerji 11,12 10,61 4,81 Parsan 32,06 31,14 2,95 İndeks Bilgisayar 7,37 7,18 2,65 Alarko GMYO 24,80 24,20 2,48 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,38 1,35 2,22 İş Yatırım Menkul Değerler 17,96 17,58 2,16 Koza Madencilik 17,29 16,96 1,95 Coca Cola İçecek 83,95 82,35 1,94 Akbank 5,30 5,20 1,92 Yapı ve Kredi Bankası 2,19 2,15 1,86 Garanti Bankası 8,23 8,08 1,86 Albaraka Türk 1,65 1,62 1,85 Aksa 16,20 15,92 1,76 Borusan Mannesmann 28,10 27,62 1,74 Türk Hava Yolları 13,58 13,35 1,72 Çimsa 23,70 23,30 1,72 Polisan Holding 3,11 3,06 1,63 Anadolu Efes 25,58 25,18 1,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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