Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|7,67
|7,13
|7,57
|Bera Holding
|28,68
|26,98
|6,30
|Karsan Otomotiv
|4,84
|4,61
|4,99
|Borusan Mannesmann
|29,14
|28,10
|3,70
|Aksa
|16,72
|16,20
|3,21
|Çemtaş
|15,58
|15,10
|3,18
|Doğan Holding
|3,17
|3,08
|2,92
|Alarko Holding
|10,34
|10,06
|2,78
|Tüpraş
|102,90
|100,20
|2,69
|MLP Sağlık
|24,94
|24,34
|2,47
|Petkim
|6,46
|6,32
|2,22
|Vestel
|32,38
|31,68
|2,21
|Mavi Giyim
|51,80
|50,85
|1,87
|Alkim Kimya
|16,43
|16,13
|1,86
|Sabancı Holding
|8,53
|8,38
|1,79
|SASA Polyester
|33,94
|33,36
|1,74
|İhlas Holding
|0,61
|0,60
|1,67
|Hektaş
|9,67
|9,56
|1,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,44
|24,20
|0,99
|Tat Gıda
|9,53
|9,44
|0,95
Kaynak: AA
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