Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 7,67 7,13 7,57 Bera Holding 28,68 26,98 6,30 Karsan Otomotiv 4,84 4,61 4,99 Borusan Mannesmann 29,14 28,10 3,70 Aksa 16,72 16,20 3,21 Çemtaş 15,58 15,10 3,18 Doğan Holding 3,17 3,08 2,92 Alarko Holding 10,34 10,06 2,78 Tüpraş 102,90 100,20 2,69 MLP Sağlık 24,94 24,34 2,47 Petkim 6,46 6,32 2,22 Vestel 32,38 31,68 2,21 Mavi Giyim 51,80 50,85 1,87 Alkim Kimya 16,43 16,13 1,86 Sabancı Holding 8,53 8,38 1,79 SASA Polyester 33,94 33,36 1,74 İhlas Holding 0,61 0,60 1,67 Hektaş 9,67 9,56 1,15 Kordsa Teknik Tekstil 24,44 24,20 0,99 Tat Gıda 9,53 9,44 0,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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