Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 8,13 7,80 4,23 Odaş Elektrik 2,40 2,31 3,90 Vestel 32,52 31,36 3,70 TAV Havalimanları 23,20 22,38 3,66 Petkim 6,34 6,12 3,59 Akiş GMYO 1,88 1,82 3,30 İndeks Bilgisayar 6,97 6,75 3,26 Ereğli Demir Çelik 19,08 18,48 3,25 Vakıflar Bankası 3,56 3,45 3,19 Kardemir (D) 7,98 7,74 3,10 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,36 1,32 3,03 İhlas Gayrimenkul 1,02 0,99 3,03 Borusan Mannesmann 28,22 27,40 2,99 İş Bankası (C) 5,16 5,02 2,79 İş GMYO 1,87 1,82 2,75 Turkcell 15,87 15,45 2,72 Emlak Konut GMYO 1,90 1,85 2,70 Aksa Enerji 12,99 12,65 2,69 Bursa Çimento 3,85 3,75 2,67 Halk GMYO 3,17 3,09 2,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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