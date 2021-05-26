Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Garanti Bankası
|8,13
|7,80
|4,23
|Odaş Elektrik
|2,40
|2,31
|3,90
|Vestel
|32,52
|31,36
|3,70
|TAV Havalimanları
|23,20
|22,38
|3,66
|Petkim
|6,34
|6,12
|3,59
|Akiş GMYO
|1,88
|1,82
|3,30
|İndeks Bilgisayar
|6,97
|6,75
|3,26
|Ereğli Demir Çelik
|19,08
|18,48
|3,25
|Vakıflar Bankası
|3,56
|3,45
|3,19
|Kardemir (D)
|7,98
|7,74
|3,10
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,36
|1,32
|3,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|0,99
|3,03
|Borusan Mannesmann
|28,22
|27,40
|2,99
|İş Bankası (C)
|5,16
|5,02
|2,79
|İş GMYO
|1,87
|1,82
|2,75
|Turkcell
|15,87
|15,45
|2,72
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|1,85
|2,70
|Aksa Enerji
|12,99
|12,65
|2,69
|Bursa Çimento
|3,85
|3,75
|2,67
|Halk GMYO
|3,17
|3,09
|2,59
Kaynak: AA
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