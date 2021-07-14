Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 299,20 272,00 10,00 SASA Polyester 31,16 28,34 9,95 Borusan Mannesmann 24,46 22,84 7,09 Jantsa Jant Sanayi 74,55 70,70 5,45 Kordsa Teknik Tekstil 20,16 19,31 4,40 Gübre Fabrikaları 50,55 48,50 4,23 Esenboğa Elektrik 29,68 28,48 4,21 Ford Otosan 175,50 168,80 3,97 Otokar 273,00 263,50 3,61 Ege Gübre 170,80 165,10 3,45 İndeks Bilgisayar 5,99 5,80 3,28 Türk Traktör 167,50 162,20 3,27 Vestel 31,30 30,34 3,16 İpek Doğal Enerji 11,42 11,07 3,16 Koza Madencilik 13,72 13,30 3,16 Doğuş Otomotiv 24,00 23,28 3,09 Enka İnşaat 9,06 8,80 2,95 Nuh Çimento 37,70 36,66 2,84 Alarko Holding 9,26 9,02 2,66 Brisa 21,14 20,60 2,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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