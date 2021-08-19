Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|14,70
|14,13
|4,03
|Odaş Elektrik
|1,43
|1,39
|2,88
|İpek Doğal Enerji
|12,07
|11,75
|2,72
|Torunlar GMYO
|3,83
|3,73
|2,68
|Bim Mağazalar
|71,10
|69,70
|2,01
|Hedef Girişim
|2,63
|2,58
|1,94
|Koza Altın
|105,70
|103,90
|1,73
|Enka İnşaat
|10,11
|9,94
|1,71
|İhlas Holding
|0,60
|0,59
|1,69
|Fenerbahçe Futbol
|34,68
|34,12
|1,64
|Kervan Gıda
|16,61
|16,35
|1,59
|Türkiye Sigorta
|4,89
|4,82
|1,45
|Jantsa Jant Sanayi
|70,90
|69,90
|1,43
|MLP Sağlık
|24,74
|24,58
|0,65
|Zorlu Enerji
|1,59
|1,58
|0,63
|Logo Yazılım
|38,90
|38,66
|0,62
|Şok Marketler Ticaret
|12,37
|12,30
|0,57
|Galatasaray Sportif
|3,73
|3,71
|0,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,72
|23,60
|0,51
|Erbosan
|145,70
|145,00
|0,48
Kaynak: AA
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