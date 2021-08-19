Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 14,70 14,13 4,03 Odaş Elektrik 1,43 1,39 2,88 İpek Doğal Enerji 12,07 11,75 2,72 Torunlar GMYO 3,83 3,73 2,68 Bim Mağazalar 71,10 69,70 2,01 Hedef Girişim 2,63 2,58 1,94 Koza Altın 105,70 103,90 1,73 Enka İnşaat 10,11 9,94 1,71 İhlas Holding 0,60 0,59 1,69 Fenerbahçe Futbol 34,68 34,12 1,64 Kervan Gıda 16,61 16,35 1,59 Türkiye Sigorta 4,89 4,82 1,45 Jantsa Jant Sanayi 70,90 69,90 1,43 MLP Sağlık 24,74 24,58 0,65 Zorlu Enerji 1,59 1,58 0,63 Logo Yazılım 38,90 38,66 0,62 Şok Marketler Ticaret 12,37 12,30 0,57 Galatasaray Sportif 3,73 3,71 0,54 Kordsa Teknik Tekstil 23,72 23,60 0,51 Erbosan 145,70 145,00 0,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu

Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim

Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" videosunu paylaştı

Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın

Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı

28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek

Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu

Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler