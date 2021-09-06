Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 6,26 5,80 7,93 Jantsa Jant Sanayi 72,00 67,20 7,14 İhlas Holding 0,59 0,56 5,36 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,77 6,45 4,96 Verusa Holding 50,50 48,28 4,60 Albaraka Türk 1,54 1,49 3,36 Kerevitaş Gıda 4,73 4,58 3,28 Nuh Çimento 37,32 36,14 3,27 Eczacıbaşı İlaç 6,75 6,54 3,21 Tofaş Oto Fabrikası 43,56 42,22 3,17 Kordsa Teknik Tekstil 24,40 23,68 3,04 Yapı ve Kredi Bankası 2,68 2,61 2,68 Kartonsan 52,20 50,90 2,55 MLP Sağlık 26,06 25,48 2,28 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,36 1,33 2,26 İhlas Gayrimenkul 0,98 0,96 2,08 Koza Altın 106,10 104,00 2,02 Netaş Telekomünikasyon 18,33 17,98 1,95 Fenerbahçe Futbol 36,38 35,70 1,90 TAV Havalimanları 24,16 23,74 1,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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