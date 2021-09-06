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Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

06.09.2021 18:55
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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde Girişim6,265,807,93Jantsa Jant...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim6,265,807,93
Jantsa Jant Sanayi72,0067,207,14
İhlas Holding0,590,565,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,776,454,96
Verusa Holding50,5048,284,60
Albaraka Türk1,541,493,36
Kerevitaş Gıda4,734,583,28
Nuh Çimento37,3236,143,27
Eczacıbaşı İlaç6,756,543,21
Tofaş Oto Fabrikası43,5642,223,17
Kordsa Teknik Tekstil24,4023,683,04
Yapı ve Kredi Bankası2,682,612,68
Kartonsan52,2050,902,55
MLP Sağlık26,0625,482,28
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,361,332,26
İhlas Gayrimenkul0,980,962,08
Koza Altın106,10104,002,02
Netaş Telekomünikasyon18,3317,981,95
Fenerbahçe Futbol36,3835,701,90
TAV Havalimanları24,1623,741,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, Gözde Girişim, İhlas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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