Son Dakika Haberleri: Borsada En Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 13,93 14,93 -6,70 Türk Telekom 5,23 5,46 -4,21 ...

Borsada En Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turkcell 13,93 14,93 -6,70
Türk Telekom 5,23 5,46 -4,21
Enerjisa Enerji 5,58 5,69 -1,93
Arçelik 19,73 20,10 -1,84
Göltaş Çimento 11,81 12,00 -1,58
Trakya Cam 3,85 3,91 -1,53
Tofaş Oto. Fab. 20,18 20,46 -1,37
Enka İnşaat 4,92 4,98 -1,20
Net Holding 1,76 1,78 -1,12
Albaraka Türk 2,00 2,02 -0,99
İpek Doğal Enerji 4,77 4,80 -0,63
Kerevitaş Gıda 1,72 1,73 -0,58
Fenerbahçe Futbol 7,11 7,15 -0,56
Koç Holding 17,62 17,70 -0,45
Petkim 5,50 5,52 -0,36
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,10 3,11 -0,32
Verusa Holding 18,58 18,61 -0,16
Halkbank 7,15 7,16 -0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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