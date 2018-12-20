Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

12 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.291 0,48 BIST SINAİ 106.904 -1,09 BIST GIDA, İÇECEK 104.243 -0,30 BIST TEKSTIL, DERİ 28.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.291 0,48
BIST SINAİ 106.904 -1,09
BIST GIDA, İÇECEK 104.243 -0,30
BIST TEKSTIL, DERİ 28.084 1,20
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.564 -0,63
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.815 -1,52
BIST TAŞ, TOPRAK 62.054 0,19
BIST METAL ANA 189.460 -1,94
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.571 -0,35
BIST MADENCİLİK 73.317 -0,94
BIST HİZMETLER 72.026 -0,03
BIST ELEKTRİK 3.187 1,18
BIST ULAŞTIRMA 160.032 1,09
BIST TURİZM 7.365 -0,99
BIST TİCARET 201.799 -0,09
BIST İLETİŞİM 28.585 -0,78
BIST SPOR 27.097 0,67
BIST İNŞAAT 70.751 -1,33
BIST MALİ 100.490 -0,67
BIST BANKA 117.494 -0,77
BIST SİGORTA 267.113 0,51
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.715 -0,05
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.486 -0,66
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.500 -0,31
BIST TEKNOLOJİ 93.017 -1,57
BIST BİLİŞİM 15.607 -0,08
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.430 -1,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:37 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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