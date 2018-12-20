Borsada Endekslerin Değişimi
12 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.291 0,48 BIST SINAİ 106.904 -1,09 BIST GIDA, İÇECEK 104.243 -0,30 BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|68.291
|0,48
|BIST SINAİ
|106.904
|-1,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|104.243
|-0,30
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.084
|1,20
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.564
|-0,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.815
|-1,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.054
|0,19
|BIST METAL ANA
|189.460
|-1,94
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|114.571
|-0,35
|BIST MADENCİLİK
|73.317
|-0,94
|BIST HİZMETLER
|72.026
|-0,03
|BIST ELEKTRİK
|3.187
|1,18
|BIST ULAŞTIRMA
|160.032
|1,09
|BIST TURİZM
|7.365
|-0,99
|BIST TİCARET
|201.799
|-0,09
|BIST İLETİŞİM
|28.585
|-0,78
|BIST SPOR
|27.097
|0,67
|BIST İNŞAAT
|70.751
|-1,33
|BIST MALİ
|100.490
|-0,67
|BIST BANKA
|117.494
|-0,77
|BIST SİGORTA
|267.113
|0,51
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|91.715
|-0,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.486
|-0,66
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.500
|-0,31
|BIST TEKNOLOJİ
|93.017
|-1,57
|BIST BİLİŞİM
|15.607
|-0,08
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.430
|-1,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:37 Kaynak: AA
Meclis'te Onaylandı! KOSGEB 2019'da 2 Milyar 250 Milyon Lira Destek Verecek
Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz
DİSK ile KESK'ten Ek Zam ve Asgari Ücret Açıklaması
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Kardeşi Tutuklandı