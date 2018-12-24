Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

18 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.556 0,41 BIST SINAİ 105.530 -0,79 BIST GIDA, İÇECEK 104.208 0,54 BIST TEKSTIL, DERİ 27.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.556 0,41
BIST SINAİ 105.530 -0,79
BIST GIDA, İÇECEK 104.208 0,54
BIST TEKSTIL, DERİ 27.877 -0,53
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.200 -2,70
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.387 -1,31
BIST TAŞ, TOPRAK 61.967 -0,28
BIST METAL ANA 188.683 -0,29
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 113.614 -1,03
BIST MADENCİLİK 70.402 -2,11
BIST HİZMETLER 72.191 0,49
BIST ELEKTRİK 3.152 -1,05
BIST ULAŞTIRMA 158.329 -1,00
BIST TURİZM 7.291 0,55
BIST TİCARET 201.646 -0,19
BIST İLETİŞİM 29.284 2,83
BIST SPOR 27.415 0,51
BIST İNŞAAT 70.050 1,17
BIST MALİ 100.439 -0,49
BIST BANKA 117.475 -0,51
BIST SİGORTA 266.531 -0,30
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.192 -0,57
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.199 -0,56
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.855 -0,06
BIST TEKNOLOJİ 96.046 0,46
BIST BİLİŞİM 15.692 0,28
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.268 1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:48 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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