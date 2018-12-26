Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

32 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.454 -1,08 BIST SINAİ 104.691 0,05 BIST GIDA, İÇECEK 103.525 -1,02 BIST TEKSTIL, DERİ 27.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 65.454 -1,08
BIST SINAİ 104.691 0,05
BIST GIDA, İÇECEK 103.525 -1,02
BIST TEKSTIL, DERİ 27.549 0,18
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.287 -0,23
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.574 0,50
BIST TAŞ, TOPRAK 61.480 -0,24
BIST METAL ANA 185.121 -0,57
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 113.667 0,41
BIST MADENCİLİK 71.386 1,80
BIST HİZMETLER 71.410 -0,27
BIST ELEKTRİK 3.092 -0,36
BIST ULAŞTIRMA 158.336 -0,02
BIST TURİZM 6.942 -2,90
BIST TİCARET 196.196 -0,81
BIST İLETİŞİM 29.332 0,12
BIST SPOR 26.861 -0,30
BIST İNŞAAT 70.615 0,16
BIST MALİ 100.348 0,52
BIST BANKA 117.682 0,64
BIST SİGORTA 264.906 0,03
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.588 0,38
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.835 0,20
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.916 1,35
BIST TEKNOLOJİ 94.575 0,18
BIST BİLİŞİM 15.473 -0,21
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.836 0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:44 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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