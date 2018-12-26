Borsada Endekslerin Değişimi
32 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.454 -1,08 BIST SINAİ 104.691 0,05 BIST GIDA, İÇECEK 103.525 -1,02 BIST TEKSTIL, DERİ 27.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.454
|-1,08
|BIST SINAİ
|104.691
|0,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|103.525
|-1,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.549
|0,18
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.287
|-0,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.574
|0,50
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.480
|-0,24
|BIST METAL ANA
|185.121
|-0,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|113.667
|0,41
|BIST MADENCİLİK
|71.386
|1,80
|BIST HİZMETLER
|71.410
|-0,27
|BIST ELEKTRİK
|3.092
|-0,36
|BIST ULAŞTIRMA
|158.336
|-0,02
|BIST TURİZM
|6.942
|-2,90
|BIST TİCARET
|196.196
|-0,81
|BIST İLETİŞİM
|29.332
|0,12
|BIST SPOR
|26.861
|-0,30
|BIST İNŞAAT
|70.615
|0,16
|BIST MALİ
|100.348
|0,52
|BIST BANKA
|117.682
|0,64
|BIST SİGORTA
|264.906
|0,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.588
|0,38
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.835
|0,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.916
|1,35
|BIST TEKNOLOJİ
|94.575
|0,18
|BIST BİLİŞİM
|15.473
|-0,21
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.836
|0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:44 Kaynak: AA
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