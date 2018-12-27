Borsada Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 67.305 2,83 BIST SINAİ 104.160 -0,51 BIST GIDA, İÇECEK 102.579 -0,91 BIST TEKSTIL, DERİ 27.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|67.305
|2,83
|BIST SINAİ
|104.160
|-0,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|102.579
|-0,91
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.406
|-0,52
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.227
|-0,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.768
|0,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.295
|-0,30
|BIST METAL ANA
|181.692
|-1,85
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|112.737
|-0,82
|BIST MADENCİLİK
|73.010
|2,27
|BIST HİZMETLER
|71.577
|0,23
|BIST ELEKTRİK
|3.068
|-0,76
|BIST ULAŞTIRMA
|159.265
|0,59
|BIST TURİZM
|6.917
|-0,36
|BIST TİCARET
|200.493
|2,19
|BIST İLETİŞİM
|28.577
|-2,58
|BIST SPOR
|26.903
|0,16
|BIST İNŞAAT
|70.591
|-0,03
|BIST MALİ
|100.419
|0,07
|BIST BANKA
|117.625
|-0,05
|BIST SİGORTA
|264.971
|0,02
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.777
|-0,95
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.159
|0,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.724
|-0,66
|BIST TEKNOLOJİ
|94.694
|0,13
|BIST BİLİŞİM
|15.382
|-0,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.032
|0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:39 Kaynak: AA
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