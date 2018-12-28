Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

8 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.696 2,07 BIST SINAİ 104.068 -0,09 BIST GIDA, İÇECEK 101.702 -0,86 BIST TEKSTIL, DERİ 27.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.696 2,07
BIST SINAİ 104.068 -0,09
BIST GIDA, İÇECEK 101.702 -0,86
BIST TEKSTIL, DERİ 27.220 -0,68
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.799 -0,97
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.088 0,31
BIST TAŞ, TOPRAK 61.797 0,82
BIST METAL ANA 181.291 -0,22
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 113.252 0,46
BIST MADENCİLİK 71.362 -2,26
BIST HİZMETLER 70.682 -1,25
BIST ELEKTRİK 3.070 0,05
BIST ULAŞTIRMA 157.025 -1,41
BIST TURİZM 6.884 -0,47
BIST TİCARET 196.510 -1,99
BIST İLETİŞİM 28.532 -0,15
BIST SPOR 26.839 -0,24
BIST İNŞAAT 70.048 -0,77
BIST MALİ 99.858 -0,56
BIST BANKA 117.097 -0,45
BIST SİGORTA 265.465 0,19
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.888 1,31
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.635 -0,68
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.431 -1,02
BIST TEKNOLOJİ 94.204 -0,52
BIST BİLİŞİM 15.584 1,31
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.783 -0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:43 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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