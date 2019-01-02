Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

35 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.379 -5,69 BIST SINAİ 102.604 -2,16 BIST GIDA, İÇECEK 100.696 -2,00 BIST TEKSTIL, DERİ 27.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 65.379 -5,69
BIST SINAİ 102.604 -2,16
BIST GIDA, İÇECEK 100.696 -2,00
BIST TEKSTIL, DERİ 27.278 -2,44
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.720 0,12
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.263 -1,62
BIST TAŞ, TOPRAK 61.096 -2,44
BIST METAL ANA 179.321 -2,54
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 111.131 -2,88
BIST MADENCİLİK 70.403 -2,39
BIST HİZMETLER 69.877 -2,34
BIST ELEKTRİK 2.992 -3,07
BIST ULAŞTIRMA 154.239 -2,36
BIST TURİZM 6.853 -1,72
BIST TİCARET 195.095 -2,20
BIST İLETİŞİM 27.996 -3,15
BIST SPOR 27.113 -0,30
BIST İNŞAAT 72.136 1,05
BIST MALİ 97.688 -2,95
BIST BANKA 113.196 -3,86
BIST SİGORTA 264.082 -0,89
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.160 -1,80
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.079 -2,03
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.022 -1,64
BIST TEKNOLOJİ 92.885 -2,41
BIST BİLİŞİM 15.611 -2,42
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.992 -0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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