Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 66.592 2,05 BIST SINAİ 102.814 1,07 BIST GIDA, İÇECEK 98.918 0,82 BIST TEKSTIL, DERİ 26.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 66.592 2,05
BIST SINAİ 102.814 1,07
BIST GIDA, İÇECEK 98.918 0,82
BIST TEKSTIL, DERİ 26.729 -0,13
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.285 0,95
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.154 0,06
BIST TAŞ, TOPRAK 60.692 1,42
BIST METAL ANA 184.625 2,72
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 109.153 1,20
BIST MADENCİLİK 72.397 0,76
BIST HİZMETLER 69.556 0,26
BIST ELEKTRİK 3.001 1,14
BIST ULAŞTIRMA 148.791 -0,03
BIST TURİZM 6.765 0,84
BIST TİCARET 198.129 0,84
BIST İLETİŞİM 27.896 -0,65
BIST SPOR 26.878 0,91
BIST İNŞAAT 71.003 0,81
BIST MALİ 97.777 2,82
BIST BANKA 115.839 4,97
BIST SİGORTA 265.119 0,76
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.526 -3,69
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 73.975 0,20
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.377 0,73
BIST TEKNOLOJİ 90.798 1,43
BIST BİLİŞİM 15.379 1,54
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.991 1,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı

Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 20:18:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]