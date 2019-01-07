Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

22 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 66.686 0,14 BIST SINAİ 103.761 0,92 BIST GIDA, İÇECEK 100.361 1,46 BIST TEKSTIL, DERİ 26.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 66.686 0,14
BIST SINAİ 103.761 0,92
BIST GIDA, İÇECEK 100.361 1,46
BIST TEKSTIL, DERİ 26.858 0,48
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.341 0,13
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.197 0,04
BIST TAŞ, TOPRAK 60.944 0,41
BIST METAL ANA 185.941 0,71
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 111.873 2,49
BIST MADENCİLİK 74.191 2,48
BIST HİZMETLER 70.593 1,49
BIST ELEKTRİK 3.049 1,60
BIST ULAŞTIRMA 148.387 -0,27
BIST TURİZM 6.812 0,70
BIST TİCARET 198.452 0,16
BIST İLETİŞİM 29.312 5,08
BIST SPOR 28.303 5,30
BIST İNŞAAT 71.038 0,05
BIST MALİ 99.076 1,33
BIST BANKA 117.632 1,55
BIST SİGORTA 266.334 0,46
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.992 0,58
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 74.934 1,30
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.431 0,20
BIST TEKNOLOJİ 90.974 0,19
BIST BİLİŞİM 15.500 0,79
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.226 0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:38 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil Bakanlık Duyurdu! Bunları Yapanın 700 Lirası Cebinde Kalacak

İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı HDP, 7 Parti ve Dernekle İttifak Yaptı, Demirtaş Tebrik Mesajı Gönderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 19:00:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]