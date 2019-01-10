Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 67.375 3,40 BIST SINAİ 107.600 0,10 BIST GIDA, İÇECEK 102.400 1,38 BIST TEKSTIL, DERİ 27.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.375 3,40
BIST SINAİ 107.600 0,10
BIST GIDA, İÇECEK 102.400 1,38
BIST TEKSTIL, DERİ 27.203 -0,30
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.085 1,03
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.869 -0,54
BIST TAŞ, TOPRAK 61.915 0,87
BIST METAL ANA 191.269 -1,51
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 118.913 2,88
BIST MADENCİLİK 75.977 -0,54
BIST HİZMETLER 71.480 -0,01
BIST ELEKTRİK 3.061 0,74
BIST ULAŞTIRMA 147.954 0,16
BIST TURİZM 6.609 0,46
BIST TİCARET 203.864 0,37
BIST İLETİŞİM 29.646 -0,81
BIST SPOR 27.392 0,47
BIST İNŞAAT 71.121 -0,12
BIST MALİ 98.414 -0,13
BIST BANKA 114.491 -0,01
BIST SİGORTA 265.985 -0,50
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 79.232 -1,24
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.767 -0,33
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.286 -0,04
BIST TEKNOLOJİ 93.734 2,82
BIST BİLİŞİM 16.257 2,53
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.805 -1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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