Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

49 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.544 3,22 BIST SINAİ 107.740 0,13 BIST GIDA, İÇECEK 102.140 -0,25 BIST TEKSTIL, DERİ 27.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.544 3,22
BIST SINAİ 107.740 0,13
BIST GIDA, İÇECEK 102.140 -0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 27.061 -0,52
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.626 1,23
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.789 0,85
BIST TAŞ, TOPRAK 62.328 0,67
BIST METAL ANA 188.193 -1,61
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 119.996 0,91
BIST MADENCİLİK 76.618 0,84
BIST HİZMETLER 71.887 0,57
BIST ELEKTRİK 3.073 0,38
BIST ULAŞTIRMA 149.034 0,73
BIST TURİZM 6.612 0,05
BIST TİCARET 204.537 0,33
BIST İLETİŞİM 29.990 1,16
BIST SPOR 27.431 0,14
BIST İNŞAAT 70.821 -0,42
BIST MALİ 99.409 1,01
BIST BANKA 115.855 1,19
BIST SİGORTA 267.685 0,64
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 77.587 -2,08
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.438 0,87
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.400 0,42
BIST TEKNOLOJİ 92.676 -1,13
BIST BİLİŞİM 16.349 0,57
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.791 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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