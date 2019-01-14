Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

4 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.451 2,74 BIST SINAİ 107.406 -0,31 BIST GIDA, İÇECEK 102.114 -0,03 BIST TEKSTIL, DERİ 26.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.451 2,74
BIST SINAİ 107.406 -0,31
BIST GIDA, İÇECEK 102.114 -0,03
BIST TEKSTIL, DERİ 26.636 -1,57
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.962 -1,49
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.974 -1,67
BIST TAŞ, TOPRAK 62.790 0,74
BIST METAL ANA 189.924 0,92
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 120.009 0,01
BIST MADENCİLİK 77.382 1,00
BIST HİZMETLER 71.753 -0,19
BIST ELEKTRİK 3.091 0,59
BIST ULAŞTIRMA 148.893 -0,09
BIST TURİZM 6.569 -0,65
BIST TİCARET 202.171 -1,16
BIST İLETİŞİM 30.283 0,98
BIST SPOR 27.262 -0,61
BIST İNŞAAT 70.639 -0,26
BIST MALİ 100.710 1,31
BIST BANKA 117.943 1,80
BIST SİGORTA 269.127 0,54
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 79.293 2,20
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.961 0,68
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.620 0,80
BIST TEKNOLOJİ 92.298 -0,41
BIST BİLİŞİM 16.302 -0,29
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.917 0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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