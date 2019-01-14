Borsada Endekslerin Değişimi
4 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.451 2,74 BIST SINAİ 107.406 -0,31 BIST GIDA, İÇECEK 102.114 -0,03 BIST TEKSTIL, DERİ 26.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|71.451
|2,74
|BIST SINAİ
|107.406
|-0,31
|BIST GIDA, İÇECEK
|102.114
|-0,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.636
|-1,57
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.962
|-1,49
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.974
|-1,67
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.790
|0,74
|BIST METAL ANA
|189.924
|0,92
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|120.009
|0,01
|BIST MADENCİLİK
|77.382
|1,00
|BIST HİZMETLER
|71.753
|-0,19
|BIST ELEKTRİK
|3.091
|0,59
|BIST ULAŞTIRMA
|148.893
|-0,09
|BIST TURİZM
|6.569
|-0,65
|BIST TİCARET
|202.171
|-1,16
|BIST İLETİŞİM
|30.283
|0,98
|BIST SPOR
|27.262
|-0,61
|BIST İNŞAAT
|70.639
|-0,26
|BIST MALİ
|100.710
|1,31
|BIST BANKA
|117.943
|1,80
|BIST SİGORTA
|269.127
|0,54
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|79.293
|2,20
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.961
|0,68
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.620
|0,80
|BIST TEKNOLOJİ
|92.298
|-0,41
|BIST BİLİŞİM
|16.302
|-0,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.917
|0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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