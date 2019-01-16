Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

17 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 67.529 2,56 BIST SINAİ 108.807 0,32 BIST GIDA, İÇECEK 103.212 0,27 BIST TEKSTIL, DERİ 27.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.529 2,56
BIST SINAİ 108.807 0,32
BIST GIDA, İÇECEK 103.212 0,27
BIST TEKSTIL, DERİ 27.280 1,46
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.390 -0,22
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.321 1,03
BIST TAŞ, TOPRAK 63.169 0,56
BIST METAL ANA 188.046 -1,08
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.648 1,35
BIST MADENCİLİK 78.456 -1,45
BIST HİZMETLER 72.501 0,89
BIST ELEKTRİK 3.173 1,32
BIST ULAŞTIRMA 143.534 -1,14
BIST TURİZM 6.706 -0,90
BIST TİCARET 202.563 0,86
BIST İLETİŞİM 32.034 2,43
BIST SPOR 27.430 0,44
BIST İNŞAAT 70.676 0,59
BIST MALİ 107.465 4,76
BIST BANKA 128.460 6,98
BIST SİGORTA 270.860 0,67
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.609 4,30
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.800 2,58
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.860 0,05
BIST TEKNOLOJİ 94.747 1,61
BIST BİLİŞİM 16.861 1,95
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.563 -0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:38 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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