Borsada Endekslerin Değişimi
44 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.449 2,16 BIST SINAİ 113.407 0,52 BIST GIDA, İÇECEK 108.231 -0,13 BIST TEKSTIL, DERİ 27.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|77.449
|2,16
|BIST SINAİ
|113.407
|0,52
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.231
|-0,13
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.668
|0,71
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.224
|-0,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.467
|-0,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.168
|0,30
|BIST METAL ANA
|205.502
|2,77
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|125.647
|-0,60
|BIST MADENCİLİK
|75.300
|-0,29
|BIST HİZMETLER
|74.221
|-0,50
|BIST ELEKTRİK
|3.206
|0,68
|BIST ULAŞTIRMA
|145.462
|0,60
|BIST TURİZM
|6.984
|-0,83
|BIST TİCARET
|206.605
|-1,32
|BIST İLETİŞİM
|33.225
|-0,43
|BIST SPOR
|27.832
|-0,60
|BIST İNŞAAT
|71.837
|-0,56
|BIST MALİ
|109.146
|-1,21
|BIST BANKA
|129.892
|-1,81
|BIST SİGORTA
|275.254
|0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|88.420
|1,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.584
|-0,64
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.376
|0,00
|BIST TEKNOLOJİ
|96.351
|0,00
|BIST BİLİŞİM
|16.854
|-0,89
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.095
|0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:41 Kaynak: AA
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