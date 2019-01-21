Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

44 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.449 2,16 BIST SINAİ 113.407 0,52 BIST GIDA, İÇECEK 108.231 -0,13 BIST TEKSTIL, DERİ 27.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.449 2,16
BIST SINAİ 113.407 0,52
BIST GIDA, İÇECEK 108.231 -0,13
BIST TEKSTIL, DERİ 27.668 0,71
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.224 -0,34
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.467 -0,02
BIST TAŞ, TOPRAK 65.168 0,30
BIST METAL ANA 205.502 2,77
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.647 -0,60
BIST MADENCİLİK 75.300 -0,29
BIST HİZMETLER 74.221 -0,50
BIST ELEKTRİK 3.206 0,68
BIST ULAŞTIRMA 145.462 0,60
BIST TURİZM 6.984 -0,83
BIST TİCARET 206.605 -1,32
BIST İLETİŞİM 33.225 -0,43
BIST SPOR 27.832 -0,60
BIST İNŞAAT 71.837 -0,56
BIST MALİ 109.146 -1,21
BIST BANKA 129.892 -1,81
BIST SİGORTA 275.254 0,39
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 88.420 1,12
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.584 -0,64
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.376 0,00
BIST TEKNOLOJİ 96.351 0,00
BIST BİLİŞİM 16.854 -0,89
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.095 0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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