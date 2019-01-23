Borsada Endekslerin Değişimi
57 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.932 -5,63 BIST SINAİ 115.978 0,66 BIST GIDA, İÇECEK 110.790 1,78 BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.932
|-5,63
|BIST SINAİ
|115.978
|0,66
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.790
|1,78
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.422
|1,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.235
|0,39
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.143
|1,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.162
|0,03
|BIST METAL ANA
|210.115
|-0,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|127.281
|0,96
|BIST MADENCİLİK
|76.582
|-0,98
|BIST HİZMETLER
|75.822
|1,11
|BIST ELEKTRİK
|3.226
|-0,04
|BIST ULAŞTIRMA
|148.364
|2,39
|BIST TURİZM
|7.012
|0,04
|BIST TİCARET
|210.006
|1,19
|BIST İLETİŞİM
|34.125
|0,06
|BIST SPOR
|28.970
|1,66
|BIST İNŞAAT
|74.335
|2,67
|BIST MALİ
|111.302
|-0,15
|BIST BANKA
|133.416
|-0,31
|BIST SİGORTA
|275.002
|-0,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.874
|1,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.472
|-0,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.774
|0,46
|BIST TEKNOLOJİ
|98.146
|1,48
|BIST BİLİŞİM
|16.984
|1,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.398
|1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:36 Kaynak: AA
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