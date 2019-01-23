Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

57 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.932 -5,63 BIST SINAİ 115.978 0,66 BIST GIDA, İÇECEK 110.790 1,78 BIST TEKSTIL, DERİ 28.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.932 -5,63
BIST SINAİ 115.978 0,66
BIST GIDA, İÇECEK 110.790 1,78
BIST TEKSTIL, DERİ 28.422 1,06
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.235 0,39
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.143 1,25
BIST TAŞ, TOPRAK 65.162 0,03
BIST METAL ANA 210.115 -0,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.281 0,96
BIST MADENCİLİK 76.582 -0,98
BIST HİZMETLER 75.822 1,11
BIST ELEKTRİK 3.226 -0,04
BIST ULAŞTIRMA 148.364 2,39
BIST TURİZM 7.012 0,04
BIST TİCARET 210.006 1,19
BIST İLETİŞİM 34.125 0,06
BIST SPOR 28.970 1,66
BIST İNŞAAT 74.335 2,67
BIST MALİ 111.302 -0,15
BIST BANKA 133.416 -0,31
BIST SİGORTA 275.002 -0,12
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.874 1,09
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.472 -0,02
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.774 0,46
BIST TEKNOLOJİ 98.146 1,48
BIST BİLİŞİM 16.984 1,02
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.398 1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:36 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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