Borsada Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.740 -0,27 BIST SINAİ 117.872 1,63 BIST GIDA, İÇECEK 111.827 0,94 BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.740
|-0,27
|BIST SINAİ
|117.872
|1,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|111.827
|0,94
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.737
|1,11
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.561
|0,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.669
|2,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.663
|0,77
|BIST METAL ANA
|213.340
|1,53
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|130.109
|2,22
|BIST MADENCİLİK
|76.397
|-0,24
|BIST HİZMETLER
|76.640
|1,08
|BIST ELEKTRİK
|3.288
|1,93
|BIST ULAŞTIRMA
|149.198
|0,56
|BIST TURİZM
|7.077
|0,92
|BIST TİCARET
|213.344
|1,59
|BIST İLETİŞİM
|34.357
|0,68
|BIST SPOR
|28.773
|-0,68
|BIST İNŞAAT
|74.317
|-0,02
|BIST MALİ
|113.349
|1,84
|BIST BANKA
|134.589
|0,88
|BIST SİGORTA
|274.057
|-0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.651
|0,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.553
|3,65
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.126
|1,22
|BIST TEKNOLOJİ
|99.767
|1,65
|BIST BİLİŞİM
|17.294
|1,83
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.585
|0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:50 Kaynak: AA
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