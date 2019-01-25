Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.984 -1,08 BIST SINAİ 118.221 0,30 BIST GIDA, İÇECEK 112.724 0,80 BIST TEKSTIL, DERİ 28.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.984 -1,08
BIST SINAİ 118.221 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 112.724 0,80
BIST TEKSTIL, DERİ 28.964 0,79
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.412 -0,33
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.962 -0,59
BIST TAŞ, TOPRAK 66.043 0,58
BIST METAL ANA 213.203 -0,06
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.735 1,25
BIST MADENCİLİK 78.902 3,28
BIST HİZMETLER 76.641 0,00
BIST ELEKTRİK 3.262 -0,77
BIST ULAŞTIRMA 148.586 -0,41
BIST TURİZM 7.036 -0,58
BIST TİCARET 213.600 0,12
BIST İLETİŞİM 34.290 -0,20
BIST SPOR 28.212 -1,95
BIST İNŞAAT 75.394 1,45
BIST MALİ 113.212 -0,12
BIST BANKA 134.088 -0,37
BIST SİGORTA 274.235 0,07
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.809 1,28
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.882 0,38
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.906 -0,75
BIST TEKNOLOJİ 100.168 0,40
BIST BİLİŞİM 17.666 2,15
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.462 -0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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