Borsada Endekslerin Değişimi
34 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.435 0,65 BIST SINAİ 117.651 -0,48 BIST GIDA, İÇECEK 111.616 -0,98 BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.435
|0,65
|BIST SINAİ
|117.651
|-0,48
|BIST GIDA, İÇECEK
|111.616
|-0,98
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.733
|-0,80
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.280
|-0,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.285
|0,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.771
|-0,41
|BIST METAL ANA
|207.909
|-2,48
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|132.936
|0,91
|BIST MADENCİLİK
|79.163
|0,33
|BIST HİZMETLER
|76.770
|0,17
|BIST ELEKTRİK
|3.269
|0,19
|BIST ULAŞTIRMA
|152.377
|2,55
|BIST TURİZM
|7.107
|1,02
|BIST TİCARET
|213.413
|-0,09
|BIST İLETİŞİM
|33.902
|-1,13
|BIST SPOR
|28.747
|1,90
|BIST İNŞAAT
|75.206
|-0,25
|BIST MALİ
|112.241
|-0,86
|BIST BANKA
|131.804
|-1,70
|BIST SİGORTA
|273.908
|-0,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|93.302
|1,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.947
|0,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.137
|0,80
|BIST TEKNOLOJİ
|99.984
|-0,18
|BIST BİLİŞİM
|17.686
|0,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.267
|3,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:47 Kaynak: AA
Hortumda Kaybolan Buse, Babasının İsteği Üzerine Define Çubuklarıyla Arandı
Havalimanlarında Bir İlk! Dedektör Köpekler Artık Parayı da Koklayacak
İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu
Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor