Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.387 2,81 BIST SINAİ 119.556 1,62 BIST GIDA, İÇECEK 114.743 2,80 BIST TEKSTIL, DERİ 28.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.387 2,81
BIST SINAİ 119.556 1,62
BIST GIDA, İÇECEK 114.743 2,80
BIST TEKSTIL, DERİ 28.626 -0,37
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.972 1,53
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.518 0,20
BIST TAŞ, TOPRAK 66.716 1,44
BIST METAL ANA 216.481 4,12
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.440 1,13
BIST MADENCİLİK 79.027 -0,17
BIST HİZMETLER 78.434 2,17
BIST ELEKTRİK 3.316 1,44
BIST ULAŞTIRMA 153.877 0,98
BIST TURİZM 7.299 2,70
BIST TİCARET 214.658 0,58
BIST İLETİŞİM 35.210 3,86
BIST SPOR 29.077 1,15
BIST İNŞAAT 81.981 9,01
BIST MALİ 116.528 3,82
BIST BANKA 138.063 4,75
BIST SİGORTA 273.485 -0,15
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 95.101 1,93
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.706 3,14
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.487 1,20
BIST TEKNOLOJİ 101.746 1,76
BIST BİLİŞİM 17.854 0,95
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.005 2,81


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Bugün de Yükseldi Hortum, Meyve ve Sebze Fiyatlarını İkiye Katladı

Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 19:45:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]