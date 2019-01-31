Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.525 -0,81 BIST SINAİ 119.352 0,13 BIST GIDA, İÇECEK 114.715 -1,26 BIST TEKSTIL, DERİ 28.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.525 -0,81
BIST SINAİ 119.352 0,13
BIST GIDA, İÇECEK 114.715 -1,26
BIST TEKSTIL, DERİ 28.322 -0,28
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.664 0,28
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.374 0,58
BIST TAŞ, TOPRAK 67.975 0,74
BIST METAL ANA 214.576 0,88
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.503 0,52
BIST MADENCİLİK 72.669 -4,59
BIST HİZMETLER 77.783 -0,34
BIST ELEKTRİK 3.490 4,58
BIST ULAŞTIRMA 155.957 -2,08
BIST TURİZM 7.119 -0,02
BIST TİCARET 210.702 0,33
BIST İLETİŞİM 34.808 -0,68
BIST SPOR 29.752 -0,25
BIST İNŞAAT 77.145 -0,39
BIST MALİ 117.270 0,07
BIST BANKA 138.083 -0,62
BIST SİGORTA 274.628 0,07
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 96.973 0,59
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.218 0,94
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.573 1,08
BIST TEKNOLOJİ 102.617 -1,87
BIST BİLİŞİM 18.225 1,58
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.151 0,63


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:01 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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