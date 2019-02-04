Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.479 -0,25 BIST SINAİ 116.615 -1,06 BIST GIDA, İÇECEK 114.503 -0,63 BIST TEKSTIL, DERİ 29.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.479 -0,25
BIST SINAİ 116.615 -1,06
BIST GIDA, İÇECEK 114.503 -0,63
BIST TEKSTIL, DERİ 29.029 2,07
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.951 1,56
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.399 -1,66
BIST TAŞ, TOPRAK 66.667 -0,97
BIST METAL ANA 209.208 -0,15
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.441 -1,20
BIST MADENCİLİK 68.618 -3,51
BIST HİZMETLER 77.484 0,17
BIST ELEKTRİK 3.535 -0,30
BIST ULAŞTIRMA 151.508 1,16
BIST TURİZM 7.137 0,66
BIST TİCARET 210.832 -0,42
BIST İLETİŞİM 35.082 0,70
BIST SPOR 29.188 -2,98
BIST İNŞAAT 75.919 -0,76
BIST MALİ 115.360 -0,50
BIST BANKA 135.823 -0,80
BIST SİGORTA 278.478 2,02
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 99.462 1,75
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.736 -0,09
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.781 -1,01
BIST TEKNOLOJİ 97.539 -1,96
BIST BİLİŞİM 17.728 -0,83
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.774 1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:36 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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