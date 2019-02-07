Borsada Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.667 0,68 BIST SINAİ 119.154 0,98 BIST GIDA, İÇECEK 118.067 -0,02 BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.667
|0,68
|BIST SINAİ
|119.154
|0,98
|BIST GIDA, İÇECEK
|118.067
|-0,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.627
|0,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.770
|0,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.942
|0,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.690
|0,54
|BIST METAL ANA
|213.947
|3,86
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|134.207
|0,35
|BIST MADENCİLİK
|67.271
|-1,75
|BIST HİZMETLER
|77.415
|-0,30
|BIST ELEKTRİK
|3.411
|0,36
|BIST ULAŞTIRMA
|148.768
|-1,17
|BIST TURİZM
|7.084
|0,26
|BIST TİCARET
|215.397
|-0,58
|BIST İLETİŞİM
|34.635
|0,45
|BIST SPOR
|28.441
|-0,82
|BIST İNŞAAT
|76.819
|-0,38
|BIST MALİ
|115.020
|-0,14
|BIST BANKA
|134.232
|0,03
|BIST SİGORTA
|277.219
|-0,44
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|103.956
|1,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.518
|-0,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.921
|0,09
|BIST TEKNOLOJİ
|95.480
|0,21
|BIST BİLİŞİM
|17.379
|0,39
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.636
|1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:46 Kaynak: AA
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