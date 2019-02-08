Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

10 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.335 0,96 BIST SINAİ 118.390 -0,64 BIST GIDA, İÇECEK 117.684 -0,32 BIST TEKSTIL, DERİ 28.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.335 0,96
BIST SINAİ 118.390 -0,64
BIST GIDA, İÇECEK 117.684 -0,32
BIST TEKSTIL, DERİ 28.454 -0,60
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.665 -0,22
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.148 0,17
BIST TAŞ, TOPRAK 67.325 0,95
BIST METAL ANA 208.084 -2,74
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.031 -0,88
BIST MADENCİLİK 68.391 1,66
BIST HİZMETLER 77.546 0,17
BIST ELEKTRİK 3.405 -0,20
BIST ULAŞTIRMA 149.221 0,30
BIST TURİZM 7.034 -0,70
BIST TİCARET 214.878 -0,24
BIST İLETİŞİM 34.840 0,59
BIST SPOR 29.627 4,17
BIST İNŞAAT 76.991 0,22
BIST MALİ 114.720 -0,26
BIST BANKA 134.004 -0,17
BIST SİGORTA 279.353 0,77
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 104.380 0,41
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.109 -0,45
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.812 -0,38
BIST TEKNOLOJİ 95.150 -0,35
BIST BİLİŞİM 17.311 -0,39
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.333 2,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:56 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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