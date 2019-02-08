Borsada Endekslerin Değişimi
10 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.335 0,96 BIST SINAİ 118.390 -0,64 BIST GIDA, İÇECEK 117.684 -0,32 BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.335
|0,96
|BIST SINAİ
|118.390
|-0,64
|BIST GIDA, İÇECEK
|117.684
|-0,32
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.454
|-0,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.665
|-0,22
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.148
|0,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|67.325
|0,95
|BIST METAL ANA
|208.084
|-2,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|133.031
|-0,88
|BIST MADENCİLİK
|68.391
|1,66
|BIST HİZMETLER
|77.546
|0,17
|BIST ELEKTRİK
|3.405
|-0,20
|BIST ULAŞTIRMA
|149.221
|0,30
|BIST TURİZM
|7.034
|-0,70
|BIST TİCARET
|214.878
|-0,24
|BIST İLETİŞİM
|34.840
|0,59
|BIST SPOR
|29.627
|4,17
|BIST İNŞAAT
|76.991
|0,22
|BIST MALİ
|114.720
|-0,26
|BIST BANKA
|134.004
|-0,17
|BIST SİGORTA
|279.353
|0,77
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|104.380
|0,41
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.109
|-0,45
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.812
|-0,38
|BIST TEKNOLOJİ
|95.150
|-0,35
|BIST BİLİŞİM
|17.311
|-0,39
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.333
|2,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:56 Kaynak: AA
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