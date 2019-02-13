Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

5 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.327 -2,02 BIST SINAİ 117.607 -1,81 BIST GIDA, İÇECEK 112.808 -3,94 BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.327 -2,02
BIST SINAİ 117.607 -1,81
BIST GIDA, İÇECEK 112.808 -3,94
BIST TEKSTIL, DERİ 30.043 1,44
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.569 -0,36
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.224 -1,91
BIST TAŞ, TOPRAK 67.327 -0,84
BIST METAL ANA 209.634 -1,03
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.008 -1,83
BIST MADENCİLİK 66.079 -1,63
BIST HİZMETLER 77.525 -0,82
BIST ELEKTRİK 3.396 -0,43
BIST ULAŞTIRMA 141.147 -3,89
BIST TURİZM 7.098 0,09
BIST TİCARET 214.737 0,73
BIST İLETİŞİM 36.018 -0,81
BIST SPOR 28.804 -1,94
BIST İNŞAAT 77.722 -1,32
BIST MALİ 113.360 -2,77
BIST BANKA 132.610 -3,22
BIST SİGORTA 278.254 -0,84
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 107.243 0,46
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.886 -2,24
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.253 -2,75
BIST TEKNOLOJİ 94.232 -1,42
BIST BİLİŞİM 17.709 -2,57
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.299 -0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:43 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi Papua Yeni Gine'ye Uluslararası Zirve İçin Getirilen 284 Lüks Araba Kayboldu

Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:40:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]