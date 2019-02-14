Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

38 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.796 -2,15 BIST SINAİ 118.418 0,69 BIST GIDA, İÇECEK 111.233 -1,40 BIST TEKSTIL, DERİ 29.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.796 -2,15
BIST SINAİ 118.418 0,69
BIST GIDA, İÇECEK 111.233 -1,40
BIST TEKSTIL, DERİ 29.747 -0,99
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.798 0,49
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.071 0,70
BIST TAŞ, TOPRAK 68.373 1,55
BIST METAL ANA 214.382 2,26
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.521 -0,37
BIST MADENCİLİK 67.170 1,65
BIST HİZMETLER 77.145 -0,49
BIST ELEKTRİK 3.409 0,38
BIST ULAŞTIRMA 144.191 2,16
BIST TURİZM 7.008 -1,27
BIST TİCARET 211.454 -1,53
BIST İLETİŞİM 35.939 -0,22
BIST SPOR 29.068 0,92
BIST İNŞAAT 74.363 -4,32
BIST MALİ 114.088 0,64
BIST BANKA 134.131 1,15
BIST SİGORTA 278.937 0,25
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 108.589 1,26
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.825 -0,07
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.389 0,48
BIST TEKNOLOJİ 96.520 2,43
BIST BİLİŞİM 17.864 0,88
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.312 0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:32 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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