Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

38 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.810 1,81 BIST SINAİ 118.603 0,03 BIST GIDA, İÇECEK 110.475 -0,04 BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.810 1,81
BIST SINAİ 118.603 0,03
BIST GIDA, İÇECEK 110.475 -0,04
BIST TEKSTIL, DERİ 30.251 0,50
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.406 0,60
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.438 -0,94
BIST TAŞ, TOPRAK 68.119 -0,23
BIST METAL ANA 218.342 2,35
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.376 0,73
BIST MADENCİLİK 63.349 -6,37
BIST HİZMETLER 76.576 -0,89
BIST ELEKTRİK 3.430 0,11
BIST ULAŞTIRMA 136.696 -2,34
BIST TURİZM 6.932 -1,89
BIST TİCARET 212.377 -1,31
BIST İLETİŞİM 35.794 -0,23
BIST SPOR 29.468 0,69
BIST İNŞAAT 76.280 1,19
BIST MALİ 113.339 -1,64
BIST BANKA 132.149 -2,27
BIST SİGORTA 278.524 0,10
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 111.975 1,49
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.221 -1,23
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.335 0,60
BIST TEKNOLOJİ 99.660 1,50
BIST BİLİŞİM 19.269 4,87
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.638 0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:36 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El Yazısı Mektuplarla Müşteri Bulan Şirketin Hikayesi! Değeri 8 Yılda 1 Milyar Doları Geçti Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu

Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti Apple Ses Uygulamaları Tasarımı Yapan Pullstring'i Satın Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 19:14:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]