Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.480 -1,05 BIST SINAİ 119.143 0,21 BIST GIDA, İÇECEK 113.265 2,53 BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.480 -1,05
BIST SINAİ 119.143 0,21
BIST GIDA, İÇECEK 113.265 2,53
BIST TEKSTIL, DERİ 30.854 0,77
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.099 2,14
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.297 0,16
BIST TAŞ, TOPRAK 69.387 1,33
BIST METAL ANA 217.913 -2,06
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.363 1,32
BIST MADENCİLİK 65.178 0,48
BIST HİZMETLER 76.768 0,79
BIST ELEKTRİK 3.433 -0,18
BIST ULAŞTIRMA 137.570 0,77
BIST TURİZM 6.905 -1,00
BIST TİCARET 211.612 0,99
BIST İLETİŞİM 36.058 0,58
BIST SPOR 28.976 0,18
BIST İNŞAAT 77.738 2,28
BIST MALİ 113.441 -0,09
BIST BANKA 132.060 -0,52
BIST SİGORTA 283.188 1,20
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 116.313 2,60
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.485 0,49
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.238 -0,22
BIST TEKNOLOJİ 100.084 0,92
BIST BİLİŞİM 19.741 0,58
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.584 -0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:08 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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