Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.513 0,88 BIST SINAİ 122.620 1,91 BIST GIDA, İÇECEK 115.255 0,25 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.513 0,88
BIST SINAİ 122.620 1,91
BIST GIDA, İÇECEK 115.255 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 31.389 -0,49
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.956 0,48
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.782 1,22
BIST TAŞ, TOPRAK 69.924 1,21
BIST METAL ANA 229.206 4,30
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.463 1,64
BIST MADENCİLİK 66.993 2,46
BIST HİZMETLER 74.918 -0,76
BIST ELEKTRİK 3.454 1,39
BIST ULAŞTIRMA 144.155 3,34
BIST TURİZM 6.944 -0,64
BIST TİCARET 204.013 -3,82
BIST İLETİŞİM 33.610 -0,45
BIST SPOR 29.188 0,56
BIST İNŞAAT 78.036 1,37
BIST MALİ 115.444 0,51
BIST BANKA 133.335 -0,55
BIST SİGORTA 286.839 0,75
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 118.191 1,35
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.165 2,04
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.823 0,83
BIST TEKNOLOJİ 104.753 2,24
BIST BİLİŞİM 20.755 2,67
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.491 1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:57 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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