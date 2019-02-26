Borsada Endekslerin Değişimi
35 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.956 -1,13 BIST SINAİ 124.907 1,63 BIST GIDA, İÇECEK 116.240 0,45 BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.956
|-1,13
|BIST SINAİ
|124.907
|1,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.240
|0,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.623
|2,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|50.338
|0,61
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.805
|1,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.181
|-0,38
|BIST METAL ANA
|234.207
|3,40
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.434
|0,94
|BIST MADENCİLİK
|67.098
|2,25
|BIST HİZMETLER
|75.719
|-0,23
|BIST ELEKTRİK
|3.495
|-0,07
|BIST ULAŞTIRMA
|146.777
|2,30
|BIST TURİZM
|7.093
|0,99
|BIST TİCARET
|204.660
|-1,12
|BIST İLETİŞİM
|34.285
|-0,64
|BIST SPOR
|29.022
|0,19
|BIST İNŞAAT
|78.348
|0,10
|BIST MALİ
|118.048
|0,29
|BIST BANKA
|136.908
|0,46
|BIST SİGORTA
|286.151
|-0,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|122.159
|2,29
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.822
|-0,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.468
|1,05
|BIST TEKNOLOJİ
|104.864
|1,73
|BIST BİLİŞİM
|20.953
|-0,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.338
|-1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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