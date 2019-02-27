Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.057 0,14 BIST SINAİ 123.976 -0,74 BIST GIDA, İÇECEK 112.898 -2,88 BIST TEKSTIL, DERİ 32.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.057 0,14
BIST SINAİ 123.976 -0,74
BIST GIDA, İÇECEK 112.898 -2,88
BIST TEKSTIL, DERİ 32.572 -0,16
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.511 -1,64
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.461 -1,08
BIST TAŞ, TOPRAK 69.361 -1,17
BIST METAL ANA 235.086 0,38
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.685 0,17
BIST MADENCİLİK 66.109 -1,47
BIST HİZMETLER 75.458 -0,34
BIST ELEKTRİK 3.513 0,51
BIST ULAŞTIRMA 142.606 -2,84
BIST TURİZM 7.061 -0,45
BIST TİCARET 205.986 0,65
BIST İLETİŞİM 34.222 -0,18
BIST SPOR 28.398 -2,15
BIST İNŞAAT 78.163 -0,24
BIST MALİ 117.007 -0,88
BIST BANKA 135.625 -0,94
BIST SİGORTA 285.892 -0,09
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 124.195 1,67
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.666 -1,22
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.759 0,99
BIST TEKNOLOJİ 101.433 -3,27
BIST BİLİŞİM 21.168 1,03
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.355 0,06


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:07 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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