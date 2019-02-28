Borsada Endekslerin Değişimi
58 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.025 1,38 BIST SINAİ 123.260 -0,58 BIST GIDA, İÇECEK 113.209 0,28 BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|71.025
|1,38
|BIST SINAİ
|123.260
|-0,58
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.209
|0,28
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.640
|0,21
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.926
|-1,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.028
|-0,35
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.443
|0,12
|BIST METAL ANA
|232.407
|-1,14
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.087
|-1,11
|BIST MADENCİLİK
|65.768
|-0,52
|BIST HİZMETLER
|75.582
|0,17
|BIST ELEKTRİK
|3.537
|0,67
|BIST ULAŞTIRMA
|144.325
|1,21
|BIST TURİZM
|7.145
|1,19
|BIST TİCARET
|202.516
|-1,68
|BIST İLETİŞİM
|34.713
|1,44
|BIST SPOR
|28.700
|1,07
|BIST İNŞAAT
|78.290
|0,16
|BIST MALİ
|118.547
|1,32
|BIST BANKA
|138.063
|1,80
|BIST SİGORTA
|281.057
|-1,69
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|125.420
|0,99
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.687
|1,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.650
|-0,37
|BIST TEKNOLOJİ
|101.662
|0,23
|BIST BİLİŞİM
|21.573
|1,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.306
|-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:46 Kaynak: AA
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