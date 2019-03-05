Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.239 -2,12 BIST SINAİ 122.523 -0,70 BIST GIDA, İÇECEK 114.387 -0,82 BIST TEKSTIL, DERİ 32.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.239 -2,12
BIST SINAİ 122.523 -0,70
BIST GIDA, İÇECEK 114.387 -0,82
BIST TEKSTIL, DERİ 32.639 -0,41
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.512 -0,52
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.760 0,11
BIST TAŞ, TOPRAK 70.435 -0,38
BIST METAL ANA 223.031 -1,95
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.253 -0,50
BIST MADENCİLİK 65.424 -1,20
BIST HİZMETLER 75.032 0,14
BIST ELEKTRİK 3.596 0,70
BIST ULAŞTIRMA 145.724 2,75
BIST TURİZM 7.295 -0,18
BIST TİCARET 199.567 -1,72
BIST İLETİŞİM 34.306 1,10
BIST SPOR 27.532 -0,56
BIST İNŞAAT 76.327 -2,74
BIST MALİ 117.824 -0,58
BIST BANKA 137.552 -0,76
BIST SİGORTA 283.736 -0,15
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 129.130 0,98
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.613 -0,43
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.558 -0,14
BIST TEKNOLOJİ 100.752 0,54
BIST BİLİŞİM 21.532 -0,31
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.295 -0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:56 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyumcuların Sahte Altın İsyanı: Biz Bile Ayırt Edemiyoruz Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"

Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı Araç Kiralama Devi İflas Etti! 26 Bin Araç Yarı Fiyatına Satışa Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 20:31:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]