Borsada Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.239 -2,12 BIST SINAİ 122.523 -0,70 BIST GIDA, İÇECEK 114.387 -0,82 BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|68.239
|-2,12
|BIST SINAİ
|122.523
|-0,70
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.387
|-0,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.639
|-0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.512
|-0,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.760
|0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.435
|-0,38
|BIST METAL ANA
|223.031
|-1,95
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.253
|-0,50
|BIST MADENCİLİK
|65.424
|-1,20
|BIST HİZMETLER
|75.032
|0,14
|BIST ELEKTRİK
|3.596
|0,70
|BIST ULAŞTIRMA
|145.724
|2,75
|BIST TURİZM
|7.295
|-0,18
|BIST TİCARET
|199.567
|-1,72
|BIST İLETİŞİM
|34.306
|1,10
|BIST SPOR
|27.532
|-0,56
|BIST İNŞAAT
|76.327
|-2,74
|BIST MALİ
|117.824
|-0,58
|BIST BANKA
|137.552
|-0,76
|BIST SİGORTA
|283.736
|-0,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|129.130
|0,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.613
|-0,43
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.558
|-0,14
|BIST TEKNOLOJİ
|100.752
|0,54
|BIST BİLİŞİM
|21.532
|-0,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.295
|-0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:56 Kaynak: AA
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