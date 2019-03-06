Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.820 2,32 BIST SINAİ 123.206 0,56 BIST GIDA, İÇECEK 117.399 2,63 BIST TEKSTIL, DERİ 32.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.820 2,32
BIST SINAİ 123.206 0,56
BIST GIDA, İÇECEK 117.399 2,63
BIST TEKSTIL, DERİ 32.441 -0,61
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.729 -1,61
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.391 -0,30
BIST TAŞ, TOPRAK 70.625 0,27
BIST METAL ANA 225.069 0,91
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.693 1,01
BIST MADENCİLİK 64.994 -0,66
BIST HİZMETLER 74.592 -0,59
BIST ELEKTRİK 3.544 -1,44
BIST ULAŞTIRMA 144.590 -0,78
BIST TURİZM 7.250 -0,62
BIST TİCARET 201.528 0,98
BIST İLETİŞİM 33.537 -2,24
BIST SPOR 27.798 0,97
BIST İNŞAAT 76.633 0,40
BIST MALİ 117.091 -0,62
BIST BANKA 137.058 -0,36
BIST SİGORTA 276.277 -2,63
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 130.044 0,71
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.717 -0,96
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.412 -0,49
BIST TEKNOLOJİ 99.386 -1,36
BIST BİLİŞİM 21.430 -0,47
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.349 0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:42 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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