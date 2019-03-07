Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.315 -0,72 BIST SINAİ 121.529 -1,36 BIST GIDA, İÇECEK 118.238 0,72 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.315 -0,72
BIST SINAİ 121.529 -1,36
BIST GIDA, İÇECEK 118.238 0,72
BIST TEKSTIL, DERİ 31.932 -1,57
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.845 -1,85
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.249 -0,93
BIST TAŞ, TOPRAK 69.471 -1,63
BIST METAL ANA 221.900 -1,41
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.986 -2,58
BIST MADENCİLİK 61.669 -5,12
BIST HİZMETLER 74.412 -0,24
BIST ELEKTRİK 3.425 -3,36
BIST ULAŞTIRMA 141.146 -2,38
BIST TURİZM 7.165 -1,17
BIST TİCARET 203.608 1,03
BIST İLETİŞİM 33.595 0,17
BIST SPOR 27.410 -1,40
BIST İNŞAAT 77.051 0,55
BIST MALİ 115.646 -1,23
BIST BANKA 135.137 -1,40
BIST SİGORTA 276.579 0,11
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 129.851 -0,15
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.581 -1,23
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.300 -0,38
BIST TEKNOLOJİ 96.011 -3,40
BIST BİLİŞİM 20.962 -2,19
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.944 -1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:46 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Yılmaz, Yılda Kaç Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı! 80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü

Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:18:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]