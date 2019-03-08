Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.711 0,57 BIST SINAİ 120.401 -0,93 BIST GIDA, İÇECEK 116.050 -1,85 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.711 0,57
BIST SINAİ 120.401 -0,93
BIST GIDA, İÇECEK 116.050 -1,85
BIST TEKSTIL, DERİ 31.838 -0,29
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.607 -0,51
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.723 -1,25
BIST TAŞ, TOPRAK 68.760 -1,02
BIST METAL ANA 219.441 -1,11
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.750 0,55
BIST MADENCİLİK 61.289 -0,62
BIST HİZMETLER 74.547 0,18
BIST ELEKTRİK 3.460 1,03
BIST ULAŞTIRMA 136.340 -3,41
BIST TURİZM 7.117 -0,66
BIST TİCARET 205.368 0,86
BIST İLETİŞİM 34.163 1,69
BIST SPOR 27.376 -0,12
BIST İNŞAAT 76.689 -0,47
BIST MALİ 114.419 -1,06
BIST BANKA 133.160 -1,46
BIST SİGORTA 276.108 -0,17
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 130.718 0,67
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.074 -0,55
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.029 -0,92
BIST TEKNOLOJİ 95.086 -0,96
BIST BİLİŞİM 20.902 -0,28
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.785 -0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:53 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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