Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

29 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.411 1,01 BIST SINAİ 120.256 -0,12 BIST GIDA, İÇECEK 114.968 -0,93 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.411 1,01
BIST SINAİ 120.256 -0,12
BIST GIDA, İÇECEK 114.968 -0,93
BIST TEKSTIL, DERİ 31.731 -0,34
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.217 -0,84
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.596 0,72
BIST TAŞ, TOPRAK 68.432 -0,48
BIST METAL ANA 222.410 1,35
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.394 -2,38
BIST MADENCİLİK 59.452 -3,00
BIST HİZMETLER 73.274 -1,71
BIST ELEKTRİK 3.438 -0,63
BIST ULAŞTIRMA 133.776 -1,88
BIST TURİZM 7.096 -0,30
BIST TİCARET 196.317 -4,41
BIST İLETİŞİM 34.637 1,39
BIST SPOR 26.593 -2,86
BIST İNŞAAT 77.192 0,65
BIST MALİ 114.004 -0,36
BIST BANKA 132.563 -0,45
BIST SİGORTA 277.058 0,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 131.199 0,37
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.571 -0,55
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.331 1,04
BIST TEKNOLOJİ 93.543 -1,62
BIST BİLİŞİM 21.053 0,72
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.949 0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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